В ОАЭ женщина накормила рабочих мясом убитого сожителя

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Женщина из Марокко, живущая в Объединенных Арабских Эмиратах, убила и зажарила сожителя из ревности, сообщает Gulf News.
Полицейские задержали подозреваемую после того, как к ним обратился брат убитого, обеспокоенный пропажей мужчины. Он рассказал, что нашел в кухонном блендере женщины человеческий зуб.
По версии следствия, марокканка пошла на преступление из-за того, что мужчина, проживший с ней семь лет, решил жениться на другой. Она заявила, что не смогла смириться с предательством и совершила убийство в состоянии аффекта.
После допроса женщину отправили на медицинское обследование, чтобы подтвердить ее вменяемость.