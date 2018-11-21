В ОАЭ женщина накормила рабочих мясом убитого сожителя

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Женщина из Марокко, живущая в Объединенных Арабских Эмиратах, убила и зажарила сожителя из ревности, сообщает Gulf News.

В ходе расследования выяснилось, что марроканка измельчила тело и приготовила из него макбус — блюдо из риса и мяса, которым затем накормила работавших неподалеку пакистанских рабочих. Останки женщина отдала собакам.

Полицейские задержали подозреваемую после того, как к ним обратился брат убитого, обеспокоенный пропажей мужчины. Он рассказал, что нашел в кухонном блендере женщины человеческий зуб.

По версии следствия, марокканка пошла на преступление из-за того, что мужчина, проживший с ней семь лет, решил жениться на другой. Она заявила, что не смогла смириться с предательством и совершила убийство в состоянии аффекта.

После допроса женщину отправили на медицинское обследование, чтобы подтвердить ее вменяемость.