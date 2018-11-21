В Греции из-под надзора полиции сбежал швейцарский банкир

АФИНЫ, 21 ноя — РИА Новости. Швейцарский банкир Жан-Клод Освальд, обвиняемый в участии в двух крупных коррупционных скандалах в Греции, сбежал из-под полицейского надзора, сломав электронный браслет наблюдения, сообщило издание "Нафтемпорики" со ссылкой на заявление министерства юстиции Греции.

Освальд является гражданином Франции, он был арестован в Абу-Даби в 2015 году по международному ордеру на арест, выписанному греческим прокурором. Он считается одним из ключевых участников двух коррупционных скандалов — вокруг программ вооружения и по делу немецкой компании Siemens.

Освальда обвиняют в причастности к четырем случаям коррупции при закупке оружия. В 1998–2009 годах Греция закупила вооружения на сумму более 20 миллиардов евро. Предполагается, что Освальд как представитель Dresdner Bank, а затем BNP Paribas мог участвовать в отмывании доходов от преступной деятельности.

Освальд также числится среди 64 обвиняемых по делу о "черной кассе" Siemens, из которой давали взятки за контракты на поставки оборудования к Олимпиаде 2004 года в Афинах, для железной дороги и для автоматизированных телефонных центров телекоммуникационной компании OTE.

С ноября 2016 года его перевели под домашний арест с условием носить электронный браслет наблюдения, который позволял определять его местонахождение.

По данным министерства юстиции, Освальд во вторник днем вернулся домой с заседания суда в сопровождении полицейских, а через час сломал браслет. Ответственная за браслеты компания сразу же проинформировала полицию о нарушении системы наблюдения. В настоящее время полицейские разыскивают находившегося под надзором, сообщил минюст.