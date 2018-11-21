Трамп похвалил решение пригласить писателя на ужин журналистов Белого дома

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвалил решение ассоциации корреспондентов Белого дома пригласить выступить с речью на торжественном ужине известного журналиста и историка Рона Черноу, а не комика.

Ранее сообщалось, что торжественный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в 2019 году сменит формат на фоне бойкота со стороны Трампа.

"В первый раз за десятилетия у них будет автор вместо комика", — написал президент в своём микроблоге в Twitter, задавшись вопросом, не посетить ли ему мероприятие.

В прошлом на ужине обычно выступал президент США с шуточной речью, пародировавшей новостные сюжеты прошедшего года, а также звезды комического жанра, которые часто выступали с завуалированной, в основном добродушной критикой президента. Исключением была в свое время резкая критика в адрес президента Джорджа Буша со стороны телеведущего Стивена Колберта, а также выступление в 2018 году актрисы Мишель Вулф, в котором содержались резкие нападки на Трампа, его дочь Иванку и сотрудников Белого дома.

Трамп, у которого сложные отношения с пресс-пулом Белого дома, отказался посетить ужин корреспондентов Белого дома в 2017 и 2018 году, нет выступления президента и в программе на 2019 год.

Репутация Рона Черноу далека от комедийной. Он известен как журналист и автор биографических книг о выдающихся деятелях американской истории, в том числе об Александре Гамильтоне, Джордже Вашингтоне и Улиссе Гранте.