АФИНЫ, 21 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греция заинтересована в продлении газопровода "Турецкий поток" до своей территории, это станет одной из тем обсуждения в ходе визита премьера Алексиса Ципраса в Москву 7 декабря, заявил РИА Новости источник в Афинах, знакомый с ходом подготовки визита.

По его словам, в Москве намечены переговоры Ципраса с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.

По информации РИА Новости, важное место в повестке переговоров займут региональные события. Лидеров двух стран, в частности, интересуют Сирия, восточное Средиземноморье, Турция, кипрская проблема, а также отношения между Европейским Союзом и НАТО с Россией, где Греция сохраняет твердую позицию в пользу диалога, отмечают в Афинах.

"В сфере энергетики Греция заинтересована в "Турецком потоке", это стало ясно во время последних обсуждений и из официальных выступлений. Например, этот вопрос обсуждался на встрече вице-премьер Янниса Драгасакиса с послом России в Афинах Андреем Масловым в начале ноября, а Алексис Ципрас говорил о трубопроводе на саммите в Салониках 15 ноября", — отмечают в Афинах.

В Афинах заинтересованы в стратегических инвестициях со стороны России.

"Хотя российские инвестиции в Грецию уже значительны в областях нестратегических интересов, таких как туризм и недвижимость, в связи с визитом можно обсудить инвестиции стратегического интереса", — полагают в Греции.