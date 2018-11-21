ТОКИО, 21 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Посол Южной Кореи в Японии был вызван в МИД, где ему был передан протест из-за решения Сеула о ликвидации организации, созданной в декабре 2015 года как институт, который должен был поставить точку в вопросе о так называемых "женщинах для утешения" — давнем споре двух стран, сообщила телекомпания NHK.

В среду Южная Корея объявила о роспуске организации, на счет которой согласно двусторонним договоренностям 2015 года, Япония перевела 1 миллиард иен (около 9 миллионов долларов). Организация была призвана восстановить честь ныне живущих так называемых "женщин для утешения". Южная Корея настаивает на том, что система была принудительной проституцией и называет ее "сексуальным рабством". Япония же утверждает, что до сих пор не найдено и не предоставлено ни одного документа, который бы свидетельствовал о принудительном характере проституции, напротив, существуют счета, из которых следует, что эти услуги оплачивались.

В 1965 году Япония выплатила Корее 500 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны, рассчитывая на то, что таким образом все противоречия будут сняты. Тем не менее, вопрос о "женщинах для утешения" вновь стал камнем преткновения для развития отношений и только после давления США два его азиатских союзника договорились о мировой, которую и фиксировало соглашение 2015 года. Оно было призвано "окончательно и бесповоротно" решить все противоречия с тем, чтобы вопрос о "женщинах для утешения" никогда больше не оказывал влияния на отношения Южной Кореи и Японии.

Тридцать четыре из 47 ныне живущих женщин получили компенсацию морального и физического ущерба в размере около 100 тысяч долларов из выделенных Японией 9 миллионов долларов. После объявления роспуска организации оставшимся средствам "будет найдено рациональное применение".

Соглашение 2015 года было заключено при администрации бывшего президента Пак Кын Хе, которая ушла в отставку в результате коррупционного скандала. При новом президенте Мун Чжэ Ине в СМИ просочились сведения, что у соглашения была еще секретная часть, которая включала договоренности об отказе от использования слов "сексуальное рабство" и о памятниках "женщинам для утешения", которые южнокорейские общественные организации устанавливают напротив японских посольств и консульств. Кроме того, критике подвергалось и то, что текст документа не был согласован с сами женщинами.

Системой "женщин для утешения" называют форму принудительной проституции для нужд японской армии в странах Азии во время Второй мировой войны. В декабре 2015 года Япония подписала соглашение с Южной Кореей на условиях того, что оно станет "окончательным и не имеющим обратного хода", для нормализации отношений, в которых наблюдалось заметное охлаждение из-за разных взглядов двух стран на эту проблему.

Свою официальную позицию Япония не раз озвучивала и в ООН. В феврале прошлого года представитель японского МИД подтвердил, что широко распространенное мнение о существовании во время войны принудительной проституции в занятых Японией странах Азии базируется на "свидетельстве" журналиста Сэйдзи Ёсиды в газете "Асахи", которое впоследствии оказалось вымыслом. До этой публикации корейская сторона не выдвигала Японии претензий на этот счет и не поднимала вопрос о "женщинах для утешения". В 1980-е годы Ёсида рассказал о якобы имевшей место охоте на кореянок для привлечения их в публичные дома, однако описанные им факты не нашли подтверждения в других источниках и оказались вымыслом. За публикацию ложного свидетельства под видом реального факта газета принесла публичные извинения в 2014 году.

Несмотря на это, по заключенному в декабре 2015 года соглашению, Япония обязалась выплатить бывшим "женщинам для утешения" 1 миллиард иен (около 8 миллионов долларов) с условием, что это решение будет "окончательным и не имеющим обратного хода". Южнокорейская сторона согласилась с такой формулировкой.