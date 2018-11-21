Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США. 1 ноября 2018

Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США. 1 ноября 2018

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США получает разведывательные данные о мигрантах, в составе каравана прибывших к границе страны с Мексикой, от секретных осведомителей в рядах беженцев, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в ведомстве.

Собеседники телеканала также сообщили, что власти страны следят за сообщениями в мессенджере WhatsApp, где мигранты общаются между собой в специально созданных группах, и получают данные от сотрудников министерства внутренней безопасности, которые работают в Мексике с правительством страны. Как отмечает телеканал, таким образом американские власти следят за численностью мигрантов в составе каравана, о его передвижениях и отслеживают потенциальные угрозы безопасности.

Последние данные МВД Мексики свидетельствуют, что в районе городов Тихуана и Мехикали на границе с США сконцентрировались 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Часть мигрантов из каравана вернулась на родину или решила остаться в Мексике.