В Сенате потребовали от Трампа определиться с позицией по делу Хашукджи

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Руководство комитета сената США по международным отношениям потребовало у президента США Дональда Трампа дать четкий ответ насчет того, отдавал ли наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман приказ убить журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает издание Politico.
Как сообщается, глава комитета республиканец Боб Коркер и демократ Роберт Менендес во вторник запросили администрацию, считает ли она, что принц причастен к убийству журналиста. Издание уточняет, что согласно акту Магнитского, президент обязан ответить на вопрос комитета, касающийся нарушения мировыми лидерами прав человека, в течение 120 дней после запроса.
"В свете последних событий, включая признание саудовского правительства, что саудовские власти убили господина Хашукджи в своем консульстве в Стамбуле, мы требуем решения насчет того, является ли наследный принц Мохаммед бен Салман ответственным за убийство Хашукджи", — цитирует издание письмо сенаторов.
Согласно заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.