В Сенате потребовали от Трампа определиться с позицией по делу Хашукджи

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Руководство комитета сената США по международным отношениям потребовало у президента США Дональда Трампа дать четкий ответ насчет того, отдавал ли наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман приказ убить журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает издание Politico.

Ранее Трамп в заявлении допустил, что Мохаммед бен Салман знал об убийстве Хашукджи в саудовском консульстве в Стамбуле. Тем не менее, президент отметил, что Штаты намерены оставаться надежным партнером Саудовской Аравии.

Как сообщается, глава комитета республиканец Боб Коркер и демократ Роберт Менендес во вторник запросили администрацию, считает ли она, что принц причастен к убийству журналиста. Издание уточняет, что согласно акту Магнитского, президент обязан ответить на вопрос комитета, касающийся нарушения мировыми лидерами прав человека, в течение 120 дней после запроса.

"В свете последних событий, включая признание саудовского правительства, что саудовские власти убили господина Хашукджи в своем консульстве в Стамбуле, мы требуем решения насчет того, является ли наследный принц Мохаммед бен Салман ответственным за убийство Хашукджи", — цитирует издание письмо сенаторов.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Согласно заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.