МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Американская политика "незаконных" и "противоестественных" войн может привести к тяжелым последствиям для США и всего мира, поэтому Вашингтону ради сохранения страны необходимо пересмотреть свои национальные интересы, об этом пишет журнал The American Conservative.
Даже с учетом того, что при оценке соотношения долга и ВВП в мире есть много более бедных стран, чем Соединенные Штаты, кризис в США непременно наступит, убежден автор статьи.
При этом некоторые экономисты в Вашингтоне утверждают о невозможности банкротства США, а правительство, теоретически, имеет возможность напечатать столько долларов, сколько ему нужно для погашения долгов. Но такая гиперинфляция, по мнению издания, лишит доллар остатков стоимости и вместе с ним потопит глобальную экономику.
Согласно логике американских неоконсерваторов, без США власть в мире захватят "зловещие" силы, пишет автор. Однако ничто, по его мнению, не может связать руки американским военным прочнее, чем долговой кризис.
А если таковой случится, то произойдет это отчасти из-за того, что неоконсерваторы ратуют за мировую войну стоимостью в триллионы долларов, чтобы переделать человечество по образу и подобию Соединенных Штатов.
"Надменное высокомерие ведет к гибели", — полагает автор.
Необъявленные войны Вашингтона не просто "незаконны, противоестественны и дестабилизируют другие страны" — они вызывают финансовую дестабилизацию в самих США, пишет журнал.
Как бы то ни было, американские войска вернутся домой, и будет лучше, если это решение примут сами США, а не коллекторы, заключает автор.