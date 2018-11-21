МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Американская политика "незаконных" и "противоестественных" войн может привести к тяжелым последствиям для США и всего мира, поэтому Вашингтону ради сохранения страны необходимо пересмотреть свои национальные интересы, об этом пишет журнал The American Conservative.

Текущий дефицит федерального бюджета США превышает 800 миллиардов долларов, а национальный долг приближается к 22 триллионам долларов, что является самой большой суммой государственного долга за всю историю человечества, напоминает журнал.

Даже с учетом того, что при оценке соотношения долга и ВВП в мире есть много более бедных стран, чем Соединенные Штаты, кризис в США непременно наступит, убежден автор статьи.

При этом некоторые экономисты в Вашингтоне утверждают о невозможности банкротства США, а правительство, теоретически, имеет возможность напечатать столько долларов, сколько ему нужно для погашения долгов. Но такая гиперинфляция, по мнению издания, лишит доллар остатков стоимости и вместе с ним потопит глобальную экономику.

Когда мир перестанет верить в способность США расплатиться по долгам, или когда процентные ставки по госдолгу станут невыносимо высокими, Вашингтону придется существенно урезать бюджет, и в результате, прежде всего, на дно пойдет сама "империя", указывает The American Conservative.

Согласно логике американских неоконсерваторов, без США власть в мире захватят "зловещие" силы, пишет автор. Однако ничто, по его мнению, не может связать руки американским военным прочнее, чем долговой кризис.

А если таковой случится, то произойдет это отчасти из-за того, что неоконсерваторы ратуют за мировую войну стоимостью в триллионы долларов, чтобы переделать человечество по образу и подобию Соединенных Штатов.

"Надменное высокомерие ведет к гибели", — полагает автор.

Необъявленные войны Вашингтона не просто "незаконны, противоестественны и дестабилизируют другие страны" — они вызывают финансовую дестабилизацию в самих США, пишет журнал.

Соединенным Штатам необходима радикальная переоценка зарубежных активов и обязательств, а американской внешней политике необходимо с ограниченных стратегических позиций рассматривать свои национальные интересы, полагает автор материала. И при этом необходимо закрыть базы в Германии и вывести войска из Афганистана, говорится в статье.

Как бы то ни было, американские войска вернутся домой, и будет лучше, если это решение примут сами США, а не коллекторы, заключает автор.