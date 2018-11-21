Премьер Малайзии хочет посетить Россию

КУАЛА-ЛУМПУР, 21 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад хотел бы посетить Россию, но точных дат пока нет, все зависит от графика главы правительства страны, заявил в среду заместитель министра иностранных дел Малайзии Яхья Марзуки, комментируя приглашение президента РФ Владимира Путина во время недавней встречи в Сингапуре на полях АСЕАН.

"Я ничего не могу подтвердить, меня не было (на месте – ред.) во время того разговора, насколько мне известно, президент России пригласил премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада посетить Россию, но к настоящему моменту мы пока не получили никакого подтверждения со стороны нашего премьера, когда он сможет посетить РФ", — сказал журналистам Марзуки в кулуарах азиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

Отвечая на вопрос о том, хотел бы премьер страны посетить, к примеру, какой-либо экономический форум в РФ, Марзуки отметил, что "конечно, он хотел бы посетить, но все зависит от его графика".