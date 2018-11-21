Мадуро заявил, что он не диктатор, а скромный человек

МЕХИКО, 21 ноя — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник заявил, что он не диктатор, а скоромный человек.

"Мне все равно, что меня зовут диктатором. Те, кто мне говорит — диктатор, пусть идут к черту. Я знаю, кто я есть, скромный человек, взращенный на профсоюзной борьбе и ценностях Симона Боливара. Никогда я не мог бы быть диктатором", – приводит портал Excelsior заявление главы государства.

Ранее диктатором Мадуро называли представители властей США, президент Колумбии и глава Организации американских государств. Большинство американских стран не признали итоги состоявшихся в мае выборов президента, на которых победил Мадуро.