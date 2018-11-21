Власти мексиканского штата попросили перенаправить потоки мигрантов

Мальчик-мигрант из Центральной Америки во временном лагере в Мехико, Мексика. 7 ноября 2018 года

Мальчик-мигрант из Центральной Америки во временном лагере в Мехико, Мексика. 7 ноября 2018 года

МЕХИКО, 21 ноя — РИА Новости. Власти мексиканского штата Нижняя Калифорния на границе с США во вторник обратились с просьбой к федеральному центру задержать или перенаправить потоки мигрантов из стран Центральной Америки, двигающихся к границе.

В заявлении правительства штата отмечается, что критическая ситуация с мигрантами потребовала от губернатора обратиться к правительству страны с просьбой о выделении дополнительных ресурсов. По подсчетам властей штата, только на питание мигрантов необходимы 16 миллионов песо ежемесячно (порядка 780 тысяч долларов), отмечает портал Aristegui Noticias.

Ранее МВД Мексики проинформировало, что в районе городов Тихуана и Мехикали штата Нижняя Калифорния на границе с США сконцентрировались 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Для обеспечения нужд такого количества мигрантов уже выделены 20,8 тонны помощи, включая еду, одеяла, матрасы и предметы личной гигиены. Также установлены системы очистки воды.