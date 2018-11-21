СМИ: против Nissan могут возбудить дело после ареста руководителя концерна

ТОКИО, 21 ноя — РИА Новости. Токийская прокуратура рассматривает целесообразность возбуждения дела против автоконцерна Nissan как юридического лица в связи с махинациями, в которых подозревается председатель совета директоров компании Карлос Гон, арестованный в понедельник, сообщила газета "Асахи" со ссылкой на источники.

Основанием для возбуждения отдельного делопроизводства против концерна Nissan может стать постановление о "наказании обеих сторон" в связи с тем, что Гон в течение длительного времени не указывал часть своих доходов и это происходило при активном участии высокопоставленных сотрудников компании.

Издание проливает свет на суть дела и то, что предшествовало аресту Гона. Ранее сообщалось, что глава совета директоров приобрел недвижимость в Париже, Бейруте, Рио-де-Жанейро и Амстердаме на деньги компании. Эти приобретения никак не были обусловлены служебной или коммерческой необходимостью – недвижимость находилась в пользовании Гона и его семьи. Покупку и обустройство квартир Nissan оценивает в несколько миллиардов иен (несколько десятков миллионов долларов). Компания посчитала, что в таком случае Гон был обязан указать их в декларации о доходах, так как использовал средства компании в своих личных целях.

Концерн предоставил эту информацию в прокуратуру. Приобретение недвижимости проходило при непосредственном участии одного из членов совета директоров, правой руки Гона — Грега Келли. Он давал распоряжения исполнительным директорам об оформлении сделки как покупку квартир на корпоративные средства. Прокуратура смогла договориться с несколькими из них о том, что им будут сделаны поблажки в случае предоставления информации и сотрудничества со следствием.

В понедельник Nissan подтвердил, что возглавляющий совет директоров Карлос Гон много лет занижал данные о личном доходе. Отдел особых расследований Токийской прокуратуры задержал его по подозрению в нарушении финансового законодательства страны. Гон, который также является гендиректором Renault, подозревается в том, что с 2010 по 2015 год скрыл почти половину суммы своих доходов — около 5 миллиардов иен (около 44 миллионов долларов).