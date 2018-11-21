Генсек и Совбез ООН решительно осудили теракт в Афганистане

ООН, 21 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и члены Совета Безопасности всемирной организации заявили о решительном осуждении теракта в столице Афганистана Кабуле 20 ноября, в результате которого было убито по меньшей мере 55 человек и более 60 человек ранено.

"Генеральный секретарь решительно осуждает сегодняшнее (заявление сделано в США во вторник – ред.) нападение на афганцев, собравшихся в Кабуле для того, чтобы отпраздновать религиозный праздник", — говорится в заявлении пресс-офиса главы ООН.

"Преднамеренные нападения на гражданских лиц являются явным нарушением международного гуманитарного права. Необходимо приложить все усилия для привлечения виновных к ответственности", — добавляется там.

Генсек выражает глубокие соболезнования семьям погибших и правительству Афганистана. "Он желает скорейшего выздоровления пострадавшим", — отмечается в заявлении.

"Члены Совета Безопасности подтвердили, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности", — в свою очередь, говорится в заявлении Совбеза.

Страны-участницы Совета "подчеркнули необходимость привлечения к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этих предосудительных актов терроризма и настоятельно призвали все государства в соответствии с их обязательствами по международному праву и соответствующими резолюциями Совета Безопасности активно сотрудничать в этой связи с правительством Афганистана и всеми другими соответствующими органами".