МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в США назвал покупку российских ЗРК С-400 "решенным делом", подчеркнув, что сделка не может быть отменена, передает агентство Рейтер.

Ранее представитель Пентагона Эрик Пахон заявлял РИА Новости, что американское военное ведомство обсуждает с конгрессом, что можно предложить Турции взамен российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

"Эта сделка — решенное дело, я не могу ее отменить", — сказал Чавушоглу журналистам после встречи с американским коллегой Майком Помпео. "Но мне нужно больше… и я предпочитаю закупки у наших союзников", — добавил он.

Сделка по поставкам ЗРК С-400 Турции была заключена в декабре 2017 года. По соглашению Анкара оплатит часть суммы, остальную предоставит Россия в виде оборонного кредита. Как уточнил позднее в "Ростехе", речь идет о поставке четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов на сумму 2,5 миллиарда долларов. Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее заявлял, что его страна получит С-400 в октябре 2019 года.

Американский конгресс ранее угрожал приостановить поставку F-35 Турции из-за планов Анкары приобрести российские ЗРК. Сенаторы внесли в оборонный бюджет поправку, согласно которой глава Пентагона должен составить доклад с оценкой потенциальных "значительных изменений" в поставках самолетов Турции. До тех пор, пока доклад не будет готов, поставки предлагалось заморозить вовсе.

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" (по классификации НАТО — SA-21 Growler) предназначены для высокоэффективной защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов от ударов авиации, стратегических крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.