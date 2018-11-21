ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Центр по контролю и предотвращению заболеваний США (Center for Disease Control and Prevention, CDC) просит американцев отказаться от потребления салата ромэна, а рестораны и магазины прекратить его продажу из-за вспышки инфекции, вызванной кишечной палочкой.

"CDC советует потребителям в США не употреблять салат ромэн (romaine lettuce), продавцов и рестораны не подавать и не продавать его до тех пор, пока мы не получим больше информации о вспышке", — сообщается в предупреждении, опубликованном на сайте ведомства.

По информации CDC, вспышки инфекции, вызываемой бактерией кишечной палочки Escherichia coli штамм O157:H7, были выявлены в одиннадцати штатах США и двух провинциях Канады. По имеющимся данным, 13 пациентам в США понадобилась госпитализация, смертельных случаев пока не было.

В связи со вспышкой заболевания, которое специалисты, предварительно, связывают с салатом ромэн, потребителей просят не употреблять его в пищу, а также продезинфицировать посуду и полки холодильников, где хранился потенциально опасный продукт.

В случае плохого самочувствия американцев просят вспомнить, что они употребляли в пищу в течение последней недели, и незамедлительно обратиться к врачу.