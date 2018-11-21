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Депутат ЕП считает, что президент Латвии не пойдет на роспуск Сейма

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© AFP 2018 / Ilmars ZnotinsПрезидент Латвии Раймонд Вейонис. Архивное фотоПрезидент Латвии Раймонд Вейонис. Архивное фото
© AFP 2018 / Ilmars Znotins

РИГА, 21 ноя – РИА Новости. Депутат Европарламента (ЕП) от Латвии Мирослав Митрофанов считает, что президент страны Раймонд Вейонис не пойдет на крайний шаг и не распустит парламент из-за кризиса в процессе формирования правительства.

Рига. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вейонис во вторник встретился с представителями всех прошедших в Сейм Латвии партий и дал им время для 26 ноября, чтобы они смогли договориться о формировании кабмина. Выборы в Сейм прошли 6 октября, но партии за это время так и не смогли даже приблизиться к созданию будущего правительства.

"Чем дольше не могут договориться между собой победившие на выборах 6 октября латышские партии, тем больше они вызывают раздражение избирателей. Но надо понимать, что имиджевые потери "новых партий" — KPV LV, Новой консервативной партии и "Движения "За!" больше, чем потери "старых" — Союза "зеленых" и крестьян и Национального объединения. За "новые силы" голосовали те, кто более романтично настроен и верил в перемены. За старые — голосовали более лояльные избиратели, готовые прощать известные недостатки своих фаворитов. Эта разница означает, что позиции "новых партий" на переговорах будут постепенно слабеть", — сказал Митрофанов РИА Новости.

"Президент Вейонис уже дал понять, что он против новых выборов, которые неизбежны в случае роспуска Сейма. Все идет к тому, что после череды дипломатических неудач, "новые партии" в итоге согласятся лишь бы кого в качестве премьера, скажем, на кандидата от "старых партий", лишь бы удержать свои с трудом завоеванные позиции на краю скамейки национальной элиты, доказав, что они способны работать в правительстве", — считает депутат ЕП.

Участники факельного шествия в честь Дня независимости Латвии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Он также полагает, что "новые партии" откажутся от борьбы за премьерское кресло.

"На возможность их капитуляции в борьбе за премьерское кресло указывает тот факт, что ряд видных политиков "новых партий" уже согласились на второстепенные посты руководителей парламентских комиссий, выбыв из переговоров о министерских постах. И это в условиях, когда исполнительная власть в Латвии абсолютно доминирует в политической системе, оставляя за Сеймом рудиментарные властные полномочия", — подчеркнул Митрофанов.

Ранее ряд политологов и СМИ высказывали мнение, что если партиям не удастся сформировать правительство, президент может запустить процедуру роспуска парламента. В таком случае будут объявлены внеочередные выборы в Сейм.

Ранее президент доверил формирование правительства кандидату от Новой консервативной партии Янису Бордансу, однако после того, как из переговоров вышли три партии, Борданс заявил, что формирование правительства не представляется возможным. Теперь президенту предстоит выдвинуть на пост премьера нового кандидата.

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