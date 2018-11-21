Движение Гюлена продолжит свою миссию в США

ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Составляющий ядро движения турецкого оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена "Хизмет" "Альянс общих ценностей" (ASV) продолжит свою миссию в США, несмотря на запросы турецкого правительства на экстрадицию проповедника, сообщил РИА Новости исполнительный директор ASV Альп Асландоган.

О возможной высылке Гюлена ранее со ссылкой на высокопоставленные источники в Вашингтоне сообщил телеканал NBC. По данным телеканала, этот шаг готовится, чтобы уменьшить требования Турции в деле об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Позднее в госдепе опровергли, что Белый дом участвует в дискуссиях о высылке из США Гюлена.

"Альянс общих ценностей" продолжает свою миссию по продвижению ценностей "Хизмета" в Соединенных Штатах без каких-либо угроз и ограничений", — сказал Асландоган.

Анкара требует у 83 стран выдачи 452 лиц, причастных к деятельности FETO. Власти Турции обвиняют FETO в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения. Турция добивается его экстрадиции из США.