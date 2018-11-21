Amnesty International заявила о возможных пытках саудовских активистов

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Международная правозащитная организация Amnesty International, базирующаяся в Лондоне, сообщила о возможном применении властями Саудовской Аравии пыток в отношении задержанных активистов, отметив, что информация еще не подтверждена.

Как сообщается, речь идет о ряде активистов, которых с мая 2018 года якобы содержат в тюрьме Дахбан (Dhahban Prison) без предъявления обвинений. Организация указывает, что согласно трем различным свидетельствам, задержанные подвергались пыткам током, избиениям, сексуальному насилию, в результате чего не могут нормально ходить или стоять, у них неконтролируемо трясутся руки, а на их телах есть отметины. Один из активистов, предположительно, пытался покончить с собой.

"Всего через несколько недель после безжалостного убийства Джамаля Хашукджи эти шокирующие сообщения о пытках, сексуальном насилии и других видах жестокого обращения, если подтвердятся, продемонстрируют дальнейшее возмутительное нарушение прав человека саудовскими властями", — говорится в заявлении директора Amnesty International по исследованиям на Ближнем Востоке Линна Маалуфа (Lynn Maalouf), опубликованном на сайте организации.

Amnesty International называет имена содержащихся в тюрьме Дахбан без предъявления обвинений мужчин и женщин, однако не указывает источники данных о насилии.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Amnesty International — международная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году. На ее сайте говорится, что ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека". В документах организации указывается, что ее работа финансируется главным образом за счет членских и донорских взносов, она "не просит денег у правительств, политических партий, промышленных или финансовых корпораций".