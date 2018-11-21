Белый дом собирается защищать от судей свою политику в отношении мигрантов

ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Администрация США намерена предпринять действия по защите своей политики в отношении мигрантов, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее Окружной суд Северного округа американского штата Калифорния временно заблокировал меры Трампа, согласно которым нелегально попавшие на территорию США иммигранты не могут в подавляющем большинстве случаев подавать заявление на политическое убежище. Меры принимаются в связи с приближением каравана мигрантов в несколько тысяч человек из стран Центральной Америки, который сейчас движется к США по территории Мексики. Еще ряд караванов движется в сторону США из Сальвадора.

"Мы предпримем все необходимые меры для защиты законного реагирования исполнительной власти на кризис на нашей южной границе", — говорится в распространенном заявлении Сандерс.

По ее словам, в тот момент, когда "огромное количество иностранцев прибывает на нашу южную границу, угрожая вывести из строя нашу и без того перегруженную иммиграционную систему", окружной судья выпускает судебный запрет для исполнительной власти по выполнению "своей конституционной обязанности обеспечивать (защиту) наших границ и контроль за въездом на территорию США".

"Это решение откроет шлюзы, и несметные потоки нелегалов вольются в нашу страну за счет американских налогоплательщиков", — уверена Сандерс.

Она утверждает, что решение судьи противоречит законам и нормативам исполнительной власти, а сам запрет является "еще одним примером того, как судьи-активисты навязывают свои политические предпочтения в отношении открытых границ". Такой подход "отвергается подавляющим большинством американского народа", а также он является вмешательством в полномочия исполнительной власти по управлению иммиграционной системой, отметила пресс-секретарь Белого дома.