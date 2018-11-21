США обвинили медиамагната из Венесуэлы во взятках и отмывании средств

ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Проживающий в США владелец венесуэльской телекомпании Globovision Рауль Горрин Балисарио обвинен в США во взятках и отмывании средств на 1 миллиард долларов, сообщил в пресс-релизе американский минюст.

Миллиардер обвиняется по закону США о преследовании иностранных официальных лиц за коррупцию.

В обвинительном заключении говорится, что Горрин платил миллионы долларов высокопоставленным чиновникам Венесуэлы за право на обмен валюты по выгодному курсу. Кроме того, он предоставлял чиновникам самолеты, яхты, дома, скаковых лошадей и дорогие часы.

По делу проходит также Алехандро Андраде, бывший глава казначейства Венесуэлы, который на закрытых слушаниях суда в США признал себя виновным в получении взяток на 1 миллиард долларов от Горрина и других участников предполагаемого сговора.