ООН, 21 ноя — РИА Новости. Россия готова обсуждать любые разумные варианты реформирования Совета Безопасности ООН, но только не право вето, заявил в ходе обсуждения данного вопроса на Генассамблее всемирной организации представитель российского постпредства Алексей Богуславский.

Ранее за отмену права вето высказался представитель украинской делегации.

"Наша позиция хорошо известна. Россия как постоянный член Совета Безопасности отмечает необходимость придания этому органу более представительного характера, прежде всего, за счет развивающихся государств Азии, Африки и Латинской Америки", — сказал дипломат.

Богуславский отметил, что Москва "готова рассмотреть любой разумный вариант расширения состава Совета Безопасности, включая основанное на компромиссе так называемое промежуточное решение, если оно будет опираться на самое широкое согласие в ООН".

При этом, по его словам, "усилия в этом направлении не должны сказываться на способности Совета эффективно и оперативно реагировать на возникающие вызовы".

"В этом контексте мы выступаем за сохранение компактного характера состава Совета Безопасности. Его оптимальный численный состав не должен превышать "чуть более двадцати" членов", — отметил дипломат.

Он напомнил участникам встречи, что для России "неприемлемы любые идеи, ведущие к ущемлению прерогатив нынешних постоянных членов СБ, включая институт вето".

"Следует помнить: данный институт является важным фактором, стимулирующим членов Совета к поиску сбалансированных решений. Применение вето или угроза его применения не раз избавляли ООН от ассоциирования с сомнительными авантюрами", — заявил Богуславский.

Впервые вопрос о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН, в котором заседает 15 стран-членов — Россия, Китай, Франция, Великобритания и США на постоянной основе и 10 государств временно — возник в 1993 году. С тех пор вопрос регулярно обсуждается, однако достичь консенсуса пока не удалось.

В нынешнем виде Совбез существует с 1964 года, до этого в нем присутствовали шесть непостоянных членов наравне с постоянными.