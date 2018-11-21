ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Суд в США постановил освободить россиянку Богдану Осипову, обвиняемую в похищении собственных дочерей, когда ее дети приедут в штат Канзас, сообщил в среду РИА Новости адвокат подсудимой Алексей Тарасов.

"Решение суда было не выпускать Осипову сегодня, а отпустить ее в день, когда стороны уведомят суд, что ее дети прибыли в Канзас", — сообщил он по телефону по итогам заседания суда в Канзасе.

По его словам, следующее заседание суда по этому делу было перенесено с 4 декабря этого года на 5 марта 2019 года.

"Мы надеемся, что российский суд примет решение (по ее детям — ред.) в течение нескольких недель. Слушания там запланированы на 3 декабря. Надеемся, что суд снимет запрет на поездки и дети смогут поехать в США", — добавил Тарасов.

Россиянке, обвиненной в США в похищении детей и вымогательстве, грозит до 83 лет лишения свободы и до 1,25 миллиона долларов штрафа.

Осипову содержали в тюремной психиатрической больнице, так как ее состояние требовало медицинского обследования, чтобы подтвердить вменяемость россиянки. На основании результатов экспертизы судья постановил, что она может предстать перед судом.

У Осиповой двойное гражданство России и США. В 2014 году ее годовалая на тот момент дочь была объявлена в розыск. Предполагалось, что она может находиться со своей матерью. Осипова тогда вернулась из США на родину, где суд разрешил оставить ей двух детей от брака с американцем и определить их место жительства в России.

В сентябре 2017 года Осипова вновь приехала в США, где и была задержана правоохранительными органами. Согласно решению американского суда, две малолетние дочери, которые являются гражданками России и США, после развода родителей должны были остаться с отцом. Он выступает на процессе как свидетель обвинения.