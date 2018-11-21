Украина вновь заявила о желании лишить членов Совбеза ООН права вето

ООН, 21 ноя — РИА Новости. Пересмотр использования права вето в Совете Безопасности ООН является "необходимостью" для Украины, заявил представитель делегации Украины на заседании Генеральной ассамблеи всемирной организации во вторник.

"Я не могу не подчеркнуть, что для моей страны необходимость пересмотра членами ООН роли права вето в работе Совета Безопасности является одним из наиболее важных приоритетов", — сказал выступавший.

Он добавил, что "все мы видели слишком много случаев, когда право вето использовалось постоянными членами Совета Безопасности в прямое нарушение их обязанностей по поддержанию международного мира и безопасности".

"Таким образом, мы выступаем за отмену права вето и решительно поддерживаем все инициативы, направленные на ограничение применения права вето", — сказал представитель Украины.

Кроме того, он заявил, что реформирование Совбеза, по мнению его страны, должно содержать "представительство в Совете группы восточноевропейских государств (ВЕГ)".

"Для нас принципиально важно, чтобы ВЕГ в категории избранных членов было предоставлено по крайней мере одно дополнительное место", — сказал украинский дипломат.