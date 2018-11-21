Тьерри Боллоре назначили временным гендиректором Renault

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Совет директоров Renault ввел временное руководство компании, назначив заместителя генерального директора Тьерри Боллоре временным генеральным директором.

Заседание совета директоров Renault состоялось во вторник вечером на фоне ареста руководителя этой компании и концерна Nissan Карлоса Гона в Японии по подозрению в финансовых махинациях.

"Совет директоров назначил Тьерри Боллоре временно исполняющим обязанности генерального директора. Он возглавит исполнительный директорат группы, располагая такими же полномочиями, как и господин Гон", — говорится в заявлении компании.

Тем не менее, в заявлении отмечается, что задержанный в Японии Гон остается на посту генерального директора группы Renault.

Тьерри Боллоре присоединился к Renault Group в 2012 году. Вскоре он был назначен исполнительным вице-президентом группы по производству и логистике. В 2013 году Боллоре стал директором по конкурентоспособности, в 2018 — главным исполнительным директором. Также он входит в исполнительный комитет Renault Group и совет директоров "АвтоВАЗ".

Отдел особых расследований Токийской прокуратуры задержал гендиректора альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона по подозрению в нарушении финансового законодательства страны. Гон подозревается в том, что с 2010 по 2015 год скрыл почти половину суммы своих доходов — около пяти миллиардов иен (порядка 44 миллионов долларов).