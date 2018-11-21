Трамп отмел критику в адрес дочери из-за служебных писем в частной почте

ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг критику в адрес своей дочери Иванки за использование частного почтового адреса для служебных целей.

"Они (письма — ред.) не были засекречены, как у Хиллари Клинтон. Они не были удалены, как у Хиллари Клинтон, которая удалила 33 тысячи. Она не делала ничего, чтобы спрятать свои письма. Я сегодня очень быстро изучил это — все есть в президентском архиве", — заявил президент США.

В прошлом Трамп активно критиковал свою соперницу по выборам президента-2016 Хиллари Клинтон за использование частного почтового сервера в бытность госсекретарем США и за последующее удаление переписки.

Дочь президента США Иванка Трамп, которая в Белом доме является его советником, в прошлом году использовала свой личный ящик электронной почты для переписки с сотрудниками Белого дома в нарушение правил, сообщила во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники.

По информации издания, известно о сотнях таких сообщений стало при изучении служебных переписок для подготовки ответа на некий иск. В результате выяснилось, что осенью 2017 года она обсуждала рабочие вопросы, связанные с Белым домом, используя личный почтовый ящик на домене, которым пользуется она и ее супруг Джаред Кушнер.