Трамп готов встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на фоне скандала с убийством журналиста Джамаля Хашукджи.
Журналисты президентского пула спросили Трампа, готов ли он провести встречу с принцем на саммите G20 в Аргентине.
"Я не знаю, будет ли он там, но если будет, то да", — ответил президент США.
В понедельник министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд примет участие в саммите "большой двадцатки" в Аргентине.
Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве Хашукджи. Трамп заявил, что ЦРУ не пришло к такому однозначному выводу и всячески указывает на важность сохранения стратегического партнерства с Саудовской Аравией.