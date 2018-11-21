Трамп готов встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на фоне скандала с убийством журналиста Джамаля Хашукджи.

Журналисты президентского пула спросили Трампа, готов ли он провести встречу с принцем на саммите G20 в Аргентине.

"Я не знаю, будет ли он там, но если будет, то да", — ответил президент США.

В понедельник министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд примет участие в саммите "большой двадцатки" в Аргентине.

Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Согласно распространенному заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве Хашукджи. Трамп заявил, что ЦРУ не пришло к такому однозначному выводу и всячески указывает на важность сохранения стратегического партнерства с Саудовской Аравией.