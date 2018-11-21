ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай не займут место американских товаров на рынке вооружений Саудовской Аравии.

"Они (Саудовская Аравия – ред.) платят нам более 400 миллиардов долларов, покупая и инвестируя в нашу страну. Это, возможно, самая большая сумма, когда-либо выплаченная Соединенным Штатам. И это продолжается долго, что означает сотни тысяч рабочих мест, миллионы долларов инвестиций и продукции", — заявило Трамп журналистам во вторник.

"Если вы думаете, что я позволю России получить эти деньги или все эти вещи или я позволю Китаю делать это военное оборудование (для Саудовской Аравии)… Китай и Россия хотели бы получать сотни миллиардов долларов за военное оборудование от Саудовской Аравии. У нас есть контракты (с Саудовской Аравией), они (РФ и Китай) хотят эти контракты, и это было бы отличным подарком для России и Китая. Они не получат этот подарок", — добавил президент.

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Эр-Риядом появилась после убийства Джамаля Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США.

Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Согласно распространенному заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве Хашукджи. Трамп заявил, что ЦРУ не пришло к такому однозначному выводу и всячески указывает на важность сохранения стратегического партнерства с Саудовской Аравией.