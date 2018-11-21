Мексика работает над предоставлением рабочих мест мигрантам из каравана

Огромные палатки, установленные мексиканскими властями для мигрантов из Гондураса в лагере на территории спортивного компекса Магдалена-Мишука

Огромные палатки, установленные мексиканскими властями для мигрантов из Гондураса в лагере на территории спортивного компекса Магдалена-Мишука

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Мексика работает над созданием программы по предоставлению рабочих мест мигрантам из каравана, которые прибыли на территорию страны, сообщил РИА Новости посол Мексики в США Херонимо Гутьеррес.

Последние данные МВД Мексики свидетельствуют, что в районе городов Тихуана и Мехикали на границе с США сконцентрировались 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Часть мигрантов из каравана вернулась на родину или решила остаться в Мексике.

"Мексика признает, что сейчас сложилась важная и сложная гуманитарная ситуация. И, следовательно, мы предлагаем гуманитарный ответ, состоящий, в общем, в том, чтобы предоставить возможность людям запрашивать статус беженца в Мексике. Также идет работа, чтобы предложить им и создать программу, где они действительно смогут найти возможности по трудоустройству", — заявил Гутьеррес.

Ранее сообщалось, что Окружной суд Северного округа американского штата Калифорния временно заблокировал меры президента США Дональда Трампа, согласно которым нелегально попавшие на территорию США иммигранты не могут в подавляющем большинстве случаев подавать заявление на политическое убежище.