Саакашвили назвал себя малоимущим

ТБИЛИСИ, 20 ноя — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на счета и недвижимость членов его семьи наложен арест, размер его имущества намного меньше, что у действующих грузинских депутатов.

"Я человек, который почти девять лет был президентом и не имею ничего. У меня в десять раз меньше имущества, чем у Беселии и Сесиашвили (депутаты парламента Грузии — ред.), несмотря на то, что меня знает весь мир", — заявил Саакашвили в эфире телекомпании " Палитраньюс ".

По его словам, именно он испытал на себе судебную несправедливость. "Моя бабушка так и скончалась, ее счета были арестованы, в том числе 16-летняя "Хонда". Арест наложен на квартиру моей матери, арестовано мое единственное имущество", — заявил он.

В 2014 году Главная прокуратура арестовала движимое и недвижимое имущества как Саакашвили, так и его родственников — супруги, матери и бабушки за обвинение по растрате госсредств. Экс-президент покинул Грузию сразу после инаугурации нового главы государства ноябре 2013 года, с тех пор он не возвращался на родину.

Саакашвили на данный момент объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, ему предъявлено несколько обвинений.