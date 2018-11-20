Помпео назвал отношения с Саудовской Аравией жизненно важными для США

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Отношения с Саудовской Аравией жизненно важны для безопасности США, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Ранее президент Дональд Трамп дал понять, что не будет принимать новых мер против королевства в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи.

"США продолжат отношения с королевством Саудовской Аравии, они важные партнеры для нас", — сказал Помпео. "Это историческое обязательство, абсолютно жизненно важное для американской безопасности", — добавил госсекретарь.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Согласно заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.