Помпео назвал отношения с Саудовской Аравией жизненно важными для США

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Отношения с Саудовской Аравией жизненно важны для безопасности США, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"США продолжат отношения с королевством Саудовской Аравии, они важные партнеры для нас", — сказал Помпео. "Это историческое обязательство, абсолютно жизненно важное для американской безопасности", — добавил госсекретарь.
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.