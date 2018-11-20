В Белом доме поддержали кандидата от Южной Кореи на пост главы Интерпола

ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. США поддерживают кандидата от Южной Кореи Ким Чон Яна на пост главы Интерпола, сообщил РИА Новости представитель Совета нацбезопасности страны Гарретт Маркис.

"Соединенные Штаты решительно поддерживают Ким Чон Яна, члена исполнительного комитета Интерпола от Южной Кореи, который является действующим президентом", — сказал Маркис. Он заявил, что власти РФ якобы используют Интерпол для "преследования политических оппонентов".

Выборы нового президента Интерпола, на пост которого претендуют два действующих вице-президента организации — представитель России Александр Прокопчук и Южной Кореи Ким Чон Ян — состоятся 21 ноября. В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле болеют за российского кандидата и хотели бы его победы на выборах.