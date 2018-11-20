Расширение мандата подрывает основы работы ОЗХО, заявил Железняк

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Принятие нового бюджета и расширение мандата ОЗХО нарушает принципы конвенции по запрещению химического оружия и подрывает ключевые основы функционирования этой международной организации, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
"Принятие нового бюджета и расширение мандата ОЗХО, которое продавили США, нарушает принципы Конвенции по запрещению химического оружия и подрывает ключевые основы функционирования этой международной организации. Страны, которые проголосовали за расширение мандата организации, должны понимать, что будут нести ответственность за все последствия подобных провокационных действий", — сказал Железняк РИА Новости.
Политик подчеркнул, что Россия продолжает усилия по сохранению независимости ОЗХО, которая призвана непредвзято выполнять поставленную задачу по предотвращению распространения и применения химоружия.
Депутат напомнил, что США до сих пор не уничтожили свои химические арсеналы, несмотря на взятые на себя обязательства по договору с Россией.
"Кроме того, именно США и их сателлиты в Европе финансируют так называемые "Белые каски", которые постоянно участвуют в организации химических провокаций на территории суверенной Сирии. Увеличение бюджета организации направлено на расширение арсенала инструментов ОЗХО, включая наделение функцией вынесения вердиктов", — отметил парламентарий.
"Этим может воспользоваться транснациональная преступность и международный терроризм, что повлечет новые жертвы в разных странах мира. Россия выступает категорически против подобных трансформаций международной организации и оставляет за собой право продолжать усилия по сохранению независимого характера деятельности ОЗХО", — заключил он.