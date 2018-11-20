В Госдуме заявили, что новые санкции США не повредят российской экономике

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Новые санкции США против двух российских компаний в связи с экспортом нефти в Сирию не нанесут ущерба российской экономике, поэтому ответных мер принимать не стоит, считает первый замглавы экономического комитета Госдумы Владимир Гутенев (ЕР).
"Я надеюсь, что эти компании не являются участниками широкой международной деятельности, а именно созданы и специализируются для осуществления таких товарных операций, по которым могут возникнуть санкционные меры… Думаю, что подобные шаги не принесут ущерба российской экономике", — оценил Гутенев.
Депутат считает, что долг в виде недружественных шагов следует возвращать тогда, когда за этим не последуют издержки для российской экономики или политики. Так, например, Россия могла бы действовать, исходя из принципа взаимности в ситуациях, при которых от ее голоса зависит исход того или иного принятия решения, считает он.
"Вопросы могут быть разные — начиная от выбора очередной олимпийской столицы, заканчивая голосованием по самым разным вопросам. Россия — член Совета безопасности ООН, и там, где чаша весов будет в общем-то уравновешена, а такое бывает нередко, российский голос должен исходить из принципов собственной заинтересованности", — сказал парламентарий.
"Что касается данной ситуации, я считаю, что это экстерриториальное распространение своих норм на абсолютно независимые государства, коими является и Иран, и Сирия, и Россия", — добавил Гутенев.