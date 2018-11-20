Каламанов рассказал о последствиях раскола в ОЗХО

ГААГА, 20 ноя — РИА Новости. Раскол в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) все больше отдаляет ее от тех вопросов и проблем, которые она должна решать, заявил глава делегации РФ на конференции стран-участниц Конвенции по запрещению химического оружия (КГУ КЗХО) Георгий Каламанов.

По его словам, итоги голосования по увеличению бюджета ОЗХО показали серьезный раскол внутри организации.

"Мы видим раскол, раскол очень серьезный в организации, который, по нашему мнению, все больше отдаляет ее от тех вопросов и проблем, которые она должна решать", — сказал Каламанов на пресс-конференции.