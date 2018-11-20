США намерены оставаться надежным партнером Саудовской Аравии, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. США намерены оставаться надежным партнером Саудовской Аравии, заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, США "могут никогда не узнать о фактах вокруг убийства Джамаля Хашукджи".

"В любом случае, мы поддерживаем отношения с Саудовской Аравией. Они были нашим великим союзником в нашей очень важной борьбе против Ирана. США намерены оставаться надежным партнером Саудовской Аравии для обеспечения интересов нашей страны, Израиля и всех наших партнеров в регионе", — говорится в распространенном заявлении Трампа.