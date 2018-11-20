Трамп допустил, что саудовский принц знал об убийстве Хашукджи

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман знал об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи в саудовском консульстве в Стамбуле.
"Наши разведывательные ведомства продолжат оценивать всю информацию, но вполне может быть, что наследный принц знал об этом трагическом событии. Может быть, знал, а может быть — и нет!" — говорится в заявлении Трампа.
"Преступление против Джамаля Хашукджи ужасное, и наша страна его не одобряет", — добавил Трамп.
Он напомнил, что США ввели санкции против 17 лиц в Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству, а также что король Саудовской Аравии Салман и наследный принц отрицают, что знали об убийстве.
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.