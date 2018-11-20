Иран пока не выходит из СВПД, заявил посол в России

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Тегеран пока "точно" не выходит из соглашения по ядерной программе, но разные сценарии могут обсуждаться, заявил во вторник посол Ирана в России Мехди Санаи.

"Пока никакого решения нет точно, но разные сценарии могут обсуждаться", — сказал Санаи в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что подобные другие сценарии могут рассматриваться в том числе, если в Тегеране увидят, что другие страны-участницы Совместного всеобъемлющего плана действий "не выполняют свои задачи".