Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до 50 человек

КАБУЛ, 20 ноя — РИА Новости. Число погибших при взрыве в столице Афганистана Кабуле выросло до 50 человек, сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны, полученном РИА Новости. Ранее сообщалось о 43 погибших и 83 раненых.
"Число погибших при нападении в Кабуле увеличилось до 50 человек, 72 пострадали", — говорится в заявлении.
Взрыв прогремел в Кабуле внутри зала в центре города, где проходили празднества в честь дня рождения Пророка Мухаммада. По предварительным данным, взрыв совершил смертник. Президент Афганистана объявил среду днем траура.