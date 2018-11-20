Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до 50 человек

Афганские силы безопасности прибывают на месте теракта в Кабуле, Афганистан. 20 ноября 2018

Афганские силы безопасности прибывают на месте теракта в Кабуле, Афганистан. 20 ноября 2018

КАБУЛ, 20 ноя — РИА Новости. Число погибших при взрыве в столице Афганистана Кабуле выросло до 50 человек, сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны, полученном РИА Новости. Ранее сообщалось о 43 погибших и 83 раненых.

"Число погибших при нападении в Кабуле увеличилось до 50 человек, 72 пострадали", — говорится в заявлении.

Взрыв прогремел в Кабуле внутри зала в центре города, где проходили празднества в честь дня рождения Пророка Мухаммада. По предварительным данным, взрыв совершил смертник. Президент Афганистана объявил среду днем траура.