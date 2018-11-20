Запад пытается сделать из ОЗХО карательный орган, заявил Слуцкий

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Западные страны пытаются сделать из ОЗХО карательный орган, который поможет легитимизировать провокационный парламентарий, например, постановочные химатаки, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО) в ходе голосования во вторник одобрила проект бюджета на 2019 год, предусматривающий расширение мандата ОЗХО.

"Сохранение за ОЗХО атрибутивной функции – права определять и назначать виновных – продавленное и политизированное решение западных стран. Принято оно, конечно, без учета позиции России. На мой взгляд, атрибуция ОЗХО — это однозначная подмена мандата ООН. Из технической структуры западные страны пытаются сделать карательный орган, который, по их расчету, очевидно, поможет им легитимировать провокационный инструментарий – начиная от постановки фейковых химатак в Сирии, заканчивая "аферой века" с так называемым отравлением Скрипалей в Солсбери", — сказал Слуцкий журналистам.

По его мнению, в этом контексте показательным является блокирование со стороны конференции ОЗХО инициативы Москвы и Пекина о создании международной группы экспертов для проверки решения о создании атрибутивного механизма на соответствие положениям Конвенции о запрещении химического оружия.

"Им просто не нужны дополнительные подтверждения того, что подобные решения не соответствуют международному праву в целом. Думаю, что все это уводит ситуацию от реального контроля за химразоружением в политическую плоскость, где стремление к гегемонии превалирует над интересами мира, стабильности и безопасности", — считает парламентарий.

В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках. В связи с процедурными вопросами, решение было принято абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193.