Запад пытается сделать из ОЗХО карательный орган, заявил Слуцкий

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Западные страны пытаются сделать из ОЗХО карательный орган, который поможет легитимизировать провокационный парламентарий, например, постановочные химатаки, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Сохранение за ОЗХО атрибутивной функции – права определять и назначать виновных – продавленное и политизированное решение западных стран. Принято оно, конечно, без учета позиции России. На мой взгляд, атрибуция ОЗХО — это однозначная подмена мандата ООН. Из технической структуры западные страны пытаются сделать карательный орган, который, по их расчету, очевидно, поможет им легитимировать провокационный инструментарий – начиная от постановки фейковых химатак в Сирии, заканчивая "аферой века" с так называемым отравлением Скрипалей в Солсбери", — сказал Слуцкий журналистам.
По его мнению, в этом контексте показательным является блокирование со стороны конференции ОЗХО инициативы Москвы и Пекина о создании международной группы экспертов для проверки решения о создании атрибутивного механизма на соответствие положениям Конвенции о запрещении химического оружия.
В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках. В связи с процедурными вопросами, решение было принято абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193.