МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Предложение о запрете парламентариям Молдавии использовать русский язык в работе – это очередная инициатива, которая ведёт к распаду страны, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Либеральная партия Молдавии выступила с инициативой, которая предусматривает обязательное знание государственного языка депутатами, использование его во время заседаний, при выступлении с парламентской трибуны и во время представления законопроектов, а также отказ от перевода документов на русский язык.

"Их инициативы все направлены на то, чтобы сузить все, что было и есть в едином государстве под названием Советский Союз, использование русского языка. А цель, вроде как, на Запад. Ну что же. В этом смысле не удивляйтесь тогда распаду собственной страны. Очередная инициатива, которая на это направлена", — сказал Калашников РИА Новости.

Депутат напомнил, что следствием такой политики властей Молдавии является ситуации в Приднестровье и Гагаузии

Политик отметил, что, по его мнению, Москве не стоит никак отвечать на такую инициативу, так как на нее "уже ответило собственное население" Молдавии.

"Мы в этом смысле будем население поддерживать. Я думаю, что Россия должна поддерживать это население в обеспечении собственных прав", — заключил он.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз — на тот момент торгово-экономическое объединение России, Белоруссии и Казахстана.