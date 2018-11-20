Судья исключила ответственность президента Аргентины за гибель подлодки

МЕХИКО, 20 ноя – РИА Новости. Аргентинская судья Марта Янес, расследующая дело о гибели подводной лодки "Сан-Хуан", отвергла возможность ответственности президента Маурисио Макри за эту трагедию.

Ранее стало известно, что затонувшую год назад подводную лодку "Сан-Хуан" нашли деформированной на морском дне. Ее обнаружило судно американской компании Ocean Infinity в 500 километрах от берега и на глубине более 900 метров в пятницу вечером.

"Весьма маловероятно, что ответственность падет на президента Маурисио Макри, это решения, которые принимаются на уровне ВМС, они могут касаться армии и ВВС. Но тут далеко до привлечения к ответственности президента", — заявила Янес в эфире радио Red.

По словам Янес, всего у компании Ocean Infinity есть порядка 67 тысяч фотографий из района обнаружения подлодки, которые будут переданы ВМС страны. "Я думаю, что смогу узнать, почему затонула субмарина", – отметила судья.

"Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа "Сан-Хуана" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.