Правительство Польши не поддержало соглашение ООН по миграции

ВАРШАВА, 20 ноя – РИА Новости. Польское правительство приняло решение не поддерживать глобальное соглашение ООН по миграции, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

"Правительство решило, что Польша не поддержит Глобальное соглашение о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции как во время международной конференции о принятии этого документа запланированной в Марракеше 10-11 декабря 2018 года, так и в ходе последующего голосования в ходе Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций", — говорится в сообщении.

По оценке польского правительства, этот документ "не выполнил постулатов Польши о подтверждении надлежащим образом сильных гарантий суверенного права решать, кого государства принимают на своей территории, а также разделения легальной и незаконной миграции".

Кроме того, по мнению польского правительства, в проекте соглашения имеются формулировки – в частности, в вопросе различия легальных и нелегальных мигрантов – которые "могут вызвать значительные трудности в интерпретации и реализации соглашения".

Глобальное соглашение о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции должно быть официально одобрено на международной конференции в Марракеше (Марокко) в декабре этого года. США вышли из переговоров о соглашении еще в 2017 году, при этом президент Дональд Трамп заявил о том, что оно абсолютно несовместимо с миграционной политикой страны.

Австрия отступила от соглашения в конце октября. С аналогичными заявлениями выступили еще ряд стран, в частности, президент Чехии Милош Земан тоже отверг данное соглашение. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто летом также заявил, что данный документ идет вразрез с интересами республики в сфере безопасности.