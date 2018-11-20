Правительство Польши не поддержало соглашение ООН по миграции

ВАРШАВА, 20 ноя – РИА Новости. Польское правительство приняло решение не поддерживать глобальное соглашение ООН по миграции, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
По оценке польского правительства, этот документ "не выполнил постулатов Польши о подтверждении надлежащим образом сильных гарантий суверенного права решать, кого государства принимают на своей территории, а также разделения легальной и незаконной миграции".
Кроме того, по мнению польского правительства, в проекте соглашения имеются формулировки – в частности, в вопросе различия легальных и нелегальных мигрантов – которые "могут вызвать значительные трудности в интерпретации и реализации соглашения".
Австрия отступила от соглашения в конце октября. С аналогичными заявлениями выступили еще ряд стран, в частности, президент Чехии Милош Земан тоже отверг данное соглашение. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто летом также заявил, что данный документ идет вразрез с интересами республики в сфере безопасности.