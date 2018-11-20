Постпред России в ОЗХО призвал "не забегать вперед" в ограничении взносов

ГААГА, 20 ноя – РИА Новости, Виктория Иванова. Постпред РФ в ОЗХО Александр Шульгин предложил не забегать вперед в вопросе о возможном ограничении Москвой взносов в бюджет ОЗХО после принятого организацией решения.
"Давайте не будем забегать так далеко вперёд. Сейчас надо ограничить ущерб от принятого решения. Мы рады тому, что количество наших единомышленников увеличивается. План западного лагеря во главе с США изолировать Россию был сорван", — сказал Шульгин.
В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению расширить мандат ОЗХО, что разрешало организации устанавливать виновных в химатаках. В связи с процедурными вопросами решение было принято абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193.