Постпред России в ОЗХО призвал "не забегать вперед" в ограничении взносов

ГААГА, 20 ноя – РИА Новости, Виктория Иванова. Постпред РФ в ОЗХО Александр Шульгин предложил не забегать вперед в вопросе о возможном ограничении Москвой взносов в бюджет ОЗХО после принятого организацией решения.

Во вторник Конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО) одобрила проект бюджета на 2019 год, предусматривающий расширение мандата ОЗХО. В поддержку решения выступили 99 государств при требуемом большинстве в 84 голоса, против — 27. РФ не согласна с решением об увеличении бюджета ОЗХО.

"Давайте не будем забегать так далеко вперёд. Сейчас надо ограничить ущерб от принятого решения. Мы рады тому, что количество наших единомышленников увеличивается. План западного лагеря во главе с США изолировать Россию был сорван", — сказал Шульгин.

Возникшие разногласия по бюджету стали следствием решения о расширении мандата ОЗХО. Как заявлял в конце октября Шульгин, глубокие противоречия по бюджетным вопросам "возникли в связи с нелегитимным решением четвертой спецсессии КГУ".

В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению расширить мандат ОЗХО, что разрешало организации устанавливать виновных в химатаках. В связи с процедурными вопросами решение было принято абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193.