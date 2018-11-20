Страны-члены КЗХО проголосовали за увеличение бюджета ОЗХО

ГААГА (Нидерланды), 20 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО) в ходе голосования во вторник одобрила проект бюджета на 2019 год, предусматривающий расширение мандата ОЗХО.

В поддержку решения выступили 99 государств при требуемом большинстве в 84 голоса, против — 27.

Возникшие по бюджету вопросы стали следствием решения о расширении мандата ОЗХО. Российская сторона предложила вынести на сессию КГУ КЗХО два варианта бюджета организации: от 6 июля и от 12 октября. Первый из них не предполагает увеличение бюджета организации, тогда как второй предусматривает его рост на 2,4 миллиона долларов.

Ранее во вторник КГУ КЗХО отклонила предложенные Россией и Ираном поправки в проект программы и бюджета, отказавшись таким образом принимать бюджет от 6 июля.

В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках. В связи с процедурными вопросами, решение было принято абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193.