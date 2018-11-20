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Политическая система в Латвии зашла в тупик, считает экс-министр экономики

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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкРига. Архивное фотоРига. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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РИГА, 20 ноя – РИА Новости. Политическая система в Латвии оказалась в тупиковом положении, поскольку в парламенте образовались два партийных блока, которые отказываются идти на компромисс, считает кандидат в премьер-министры от партии "Согласие", экс-министр экономики Вячеслав Домбровский.

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По словам политика, партии должны правильно расставить приоритеты. "Появились блок старых сил и блок новых сил. Для создания правительства голосов не хватает у обоих. То есть они сейчас должны решить, что для них важнее — выполнение обещаний или красные линии", — сказал Домбровский журналистам во вторник.

Он считает, что "красные линии", которые другие избранные в Сейм партии прочертили в отношении "Согласия", бесперспективны.

"Красные линии у них относятся к партии "Согласие". Партии, называющие себя латышскими, прочертили красные линии против "нелатышских" партий. Их мотивация очевидна — это болезнь нетерпимости. У них теперь красные линии и против "Союза зеленых и крестьян", думаю, это будет продолжаться. Это закономерно, что наша политическая система зашла в тупик, образовались два блока и ни у одного из блоков нет большинства для того, чтобы сформировать правительство", — заявил политик.

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Президент Латвии Раймонд Вейонис пригласил во вторник на встречу лидеров всех представленных в Сейме партий — "Согласия", KPV LV, Новой консервативной партии, национального объединения VL-TB/LNNK, "Движения "За!", "Союза зеленых и крестьян" и "Нового единства".

Ранее президент доверил формирование правительства кандидату от Новой консервативной партии Янису Бордансу, однако после того, как из переговоров вышли три партии, Борданс заявил, что формирование правительства не представляется возможным. Теперь президенту предстоит выдвинуть на пост премьера нового кандидата.

Выборы в Сейм Латвии прошли в стране 6 октября.

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