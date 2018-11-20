ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Могерини призвала членов ЕС обеспечить безопасность в Средиземном море

(обновлено: 18:31 20.11.2018)
03943
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВерховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини. Архивное фото.Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини. Архивное фото.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. ЕС призван играть главенствующую роль в Средиземном море для обеспечения своей безопасности, поэтому страны-участницы должны договориться до конца года о продлении военно-морской операции "София", заявила во вторник журналистам глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Главный уполномоченный Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Евросоюз не занимается строительством "европейской армии", заявила Могерини

Операция EUNAVFOR MED, позже получившая название "София", действует с 2015 года, направлена на борьбу с незаконной перевозкой мигрантов. В июне 2016 года главы МИД ЕС расширили ее мандат, добавив задачу обучения офицеров береговой охраны и ВМС Ливии. Утвержденный план операций в рамках миссии истекает в этом году.

Ранее источник в структурах ЕС заявлял, что задействованные в европейской военно-морской операции "София" силы могут привлекаться для досмотра кораблей, которые направляются в Ливию, в рамках обеспечения оружейного эмбарго ООН.

Могерини во вторник по итогам консультаций с министрами обороны стран ЕС в Брюсселе подчеркнула, что в отсутствие согласованного решения до конца года о продлении операции она может быть прекращена.

"Это означало бы, что не будет присутствия в море со стороны ЕС, не будет обучения ливийской береговой охраны, не будет борьбы с сетями контрабандистов, не будет их арестов, нейтрализации судов, не будет применения оружейного эмбарго", — заявила она.

"Все согласились, что такого сценария следует избежать. Уверена, что страны воспользуются остающимися неделями, чтобы найти консенсус по вопросу продления операции", — сказала Могерини.

Глава европейской дипломатии отметила, что операция дает результаты.

Федерика Могерини. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Евросоюз не станет военным альянсом, заявила Могерини

"И что самое важное, это также реализация резолюции ООН по эмбарго на оружие, это способствует беспрецедентным образом безопасности европейцев, безопасности Средиземного моря. Кроме того, это ясная демонстрация того факта, что ЕС является игроком в сфере безопасности и обороны в зоне, которая для нас приоритетна, для безопасности наших граждан, и где мы играем, очевидным образом, главенствующую роль. Потому что если посмотреть на Средиземное море, то там ЕС, а не другие", — заявила она.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена