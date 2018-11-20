Могерини призвала членов ЕС обеспечить безопасность в Средиземном море

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. ЕС призван играть главенствующую роль в Средиземном море для обеспечения своей безопасности, поэтому страны-участницы должны договориться до конца года о продлении военно-морской операции "София", заявила во вторник журналистам глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Операция EUNAVFOR MED, позже получившая название "София", действует с 2015 года, направлена на борьбу с незаконной перевозкой мигрантов. В июне 2016 года главы МИД ЕС расширили ее мандат, добавив задачу обучения офицеров береговой охраны и ВМС Ливии. Утвержденный план операций в рамках миссии истекает в этом году.

Ранее источник в структурах ЕС заявлял, что задействованные в европейской военно-морской операции "София" силы могут привлекаться для досмотра кораблей, которые направляются в Ливию, в рамках обеспечения оружейного эмбарго ООН.

Могерини во вторник по итогам консультаций с министрами обороны стран ЕС в Брюсселе подчеркнула, что в отсутствие согласованного решения до конца года о продлении операции она может быть прекращена.

"Это означало бы, что не будет присутствия в море со стороны ЕС, не будет обучения ливийской береговой охраны, не будет борьбы с сетями контрабандистов, не будет их арестов, нейтрализации судов, не будет применения оружейного эмбарго", — заявила она.

"Все согласились, что такого сценария следует избежать. Уверена, что страны воспользуются остающимися неделями, чтобы найти консенсус по вопросу продления операции", — сказала Могерини.

Глава европейской дипломатии отметила, что операция дает результаты.

"И что самое важное, это также реализация резолюции ООН по эмбарго на оружие, это способствует беспрецедентным образом безопасности европейцев, безопасности Средиземного моря. Кроме того, это ясная демонстрация того факта, что ЕС является игроком в сфере безопасности и обороны в зоне, которая для нас приоритетна, для безопасности наших граждан, и где мы играем, очевидным образом, главенствующую роль. Потому что если посмотреть на Средиземное море, то там ЕС, а не другие", — заявила она.