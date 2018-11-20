Израильская авиакомпания изучит детали конфликта на рейсе из Нью-Йорка

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноя — РИА Новости. Израильский авиаперевозчик El Al объявил о создании специальной комиссии для изучения всех обстоятельств истории с рейсом, где произошел конфликт между экипажем и пассажирами, требовавшими посадить самолет во избежание нарушения святости субботы.

Со слов очевидцев, описывающих происшествие в социальных сетях, путешественники из числа религиозных евреев эмоционально отреагировали на перспективу встретить шабат в воздухе из-за того, что самолет не успевал долететь из Нью-Йорка в Тель-Авив. Авилайнер в итоге приземлился в Афинах, где желающие смогли остаться на субботу, а остальные — пересесть на другой рейс.

"С тех пор, как пассажиры и экипаж вернулись в Израиль, мой стол… оказался завален десятками жалоб и показаний свидетелей, некоторые из которых делают акцент на конфликте на борту, другие утверждают, что сотрудники El Al предоставили неверную информацию пассажирам", — говорится в заявлении руководителя компании Гонена Усишкина.

"Чтобы усвоить уроки и, что важнее, избежать повторения таких инцидентов, я решил назначить следственную комиссию для разбора всех инцидентов, которые произошли во время рейса 002, всех жалоб и свидетельств", — объявил он.

Религиозные пассажиры утверждают, что еще в Нью-Йорке требовали снять их с задерживающегося рейса, но их убедили в том, что самолет успеет вовремя.

"Процесс принятия решения (о вылете) был сложным. События развивались в динамической обстановке, которая не во всем контролировалась компанией… Наша цель все время была одна — найти решение, которое бы сбалансировало интересы различных секторов, к которым принадлежат наши клиенты", — сказал Усишкин.