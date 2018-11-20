Порошенко пообещал прикрыть морскую границу Украины от Измаила до Мариуполя

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. До конца года на Украине создадут новое управление морской охраны. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко в ходе посещения главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы Украины.

"До конца года будет развернуто, по моему приказу, новое региональное управление морской охраны, которое возьмет под плотный контроль всю морскую границу от Измаила до Мариуполя", — цитирует президента его пресс-служба.

Глава государства также заявил, что для прикрытия территории страны с моря сформированы подразделения оперативного реагирования. По его словам, в ближайшие два года для пограничников закупят легкие вертолеты.

Ранее в Киеве заявили о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.