Итальянские наркодилеры играли в "жмурки", как в фильме Балабанова

РИМ, 20 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Карабинеры североитальянского города Вимеркате арестовали трех наркодилеров, которые заставили играть в "русскую рулетку" более молодых мелких торговцев наркотиками, заявил РИА Новости командующий подразделением Альберто Станицци.
Провинившихся схватили их старшие товарищи, после чего отвезли их в гараж в пригороде города. Там к голове каждого из них по очереди приставлялся револьвер 38 калибра.
"В барабане было три патрона на шесть камор. Крики о помощи услышал их знакомый, который вызвал карабинеров. К счастью, выстрелов не последовало, возможно, из-за осечек", — сказал представитель карабинеров, отметивший, что целью мучителей могло быть простое запугивание.
Русская рулетка как способ расправы с конкурентами и "проштрафившимися" коллегами по преступному миру подробно представлена в криминальной комедии Алексея Балабанова "Жмурки", которой она и дала название.