Итальянские наркодилеры играли в "жмурки", как в фильме Балабанова

РИМ, 20 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Карабинеры североитальянского города Вимеркате арестовали трех наркодилеров, которые заставили играть в "русскую рулетку" более молодых мелких торговцев наркотиками, заявил РИА Новости командующий подразделением Альберто Станицци.

По его словам, трое арестованных в возрасте от 21 до 25 лет обвинили трех своих подчиненных-тинейджеров в пропаже партии наркотиков, при этом двое из них даже не знали о том, что их товарищ украл из более крупной партии около 200 граммов марихуаны, решив продать ее самостоятельно.

Провинившихся схватили их старшие товарищи, после чего отвезли их в гараж в пригороде города. Там к голове каждого из них по очереди приставлялся револьвер 38 калибра.

"В барабане было три патрона на шесть камор. Крики о помощи услышал их знакомый, который вызвал карабинеров. К счастью, выстрелов не последовало, возможно, из-за осечек", — сказал представитель карабинеров, отметивший, что целью мучителей могло быть простое запугивание.

В помещении были обнаружены около шести килограммов наркотиков, таких как гашиш и марихуана. Трое пострадавших отпущены на свободу, но будут привлечены к ответственности. Их похитители задержаны.

Русская рулетка как способ расправы с конкурентами и "проштрафившимися" коллегами по преступному миру подробно представлена в криминальной комедии Алексея Балабанова "Жмурки", которой она и дала название.