При столкновениях в Кашмире погиб индийский спецназовец

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Военнослужащий индийского спецназа погиб и четыре мирных жителя получили ранения во вторник при столкновениях в индийском штате Джамму и Кашмир, сообщает агентство IANS.

Различные силовые подразделения Индии проводили совместную операцию в округе Шопиан, где, по данным властей, скрывалась группа боевиков, сообщает агентство со ссылкой на официального представителя минобороны страны. Уточняется, что в ходе перестрелки один военнослужащий погиб и были уничтожены четыре боевика.

В последовавших за спецоперацией столкновениях были ранены три девочки и молодой человек. Их доставили в больницу для оказания помощи, сообщает IANS со ссылкой на полицию.

В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.